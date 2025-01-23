الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على ريال سوسيداد 3-0 في الشوط الأول

لاتسيو وريال سوسيداد،
لاتسيو وريال سوسيداد، فيتو

تقدم فريق لاتسيو على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية لاتسيو كل من: ماريو خيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس في الدقائق 5، 32 و34.

جدير بالذكر أن أيهين مونيوز لاعب ريال سوسييداد تعرض للطرد.

 

تشكيل ريال سوسيداد أمام لاتسيو

في حراسة المرمى: ريميرو.

في خط الدفاع: نايف أكراد – زوبلدية – أرامبورو – مونوث.

في خط الوسط: زوبيميندي – برايس مينديز – سوسيتش.

في خط الهجوم: بيكر – كوبو – أورزابال.

الصورة

تشكيل لاتسيو أمام ريال سوسيداد 

في حراسة المرمى: منداس.
في خط الدفاع: رومانيولي – تافاريس – ماروسيتش – جيلا.
في خط الوسط: روفيلا – جندوزي – ضياء.
في خط الهجوم: إيزاكسن – زاكاجني – كاستيلانوس.

الصورة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال سويسداد لاتسيو الدورى الأوروبي لاتسيو ويال سويسداد اخبار الدوري الاوروبي

مواد متعلقة

روما يسقط في فخ الخسارة أمام ألكمار 0-1 في الدوري الأوروبي

جروس يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد الخسارة أمام مودرن سبورت

أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة حمزة المثلوثي في مباراة مودرن سبورت

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

جماهير الزمالك تحيي عبد الحليم علي مدير الكرة في مودرن سبورت (صور)

ناصر ماهر يدعم الزمالك أمام فريقه السابق من المدرجات

تشكيل روما الرسمي أمام ألكمار في الدوري الأوروبي

ads

الأكثر قراءة

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة الأقصر

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

فيتو تنفرد بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

منوعات

المزيد

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة 

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية