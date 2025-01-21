معاقبة رؤساء لجان وإحالة مراقب دور في امتحانات الإعدادية بالشرقية للنيابة

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية2025، قررمحمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إحالة مراقب دور بإحدى لجان إدارة كفر صقر التعليمية إلى النيابة العامة والشئون القانونية بالوزارة بعد ثبوت قيامة بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.

وتم استبعاد رئيس لجنة بأحدي لجان إدارة مشتول السوق واحالته الي الشئون القانونية بالوزارة كذلك مراقب الدورو2 ملاحظين وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020 واستبعاد رئيس لجنة بأحدي لجان إدارة ديرب نجم التعليمية ومراقب الدورو2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام احدي الطالبات بالقاء ورقة الامتحان من نافذة اللجنة وتصويرها خارج اللجنة ودخول الإجابة للجنة مرة اخري ومخالفتها القرارالوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.

استبعاد رئيس لجنة بإحدى لجان إدارة أبو كبير ومراقب الدورو2 ملاحظين ومسئول أمن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم

كما تم استبعاد رئيس لجنة باحدي لجان إدارة أبو كبيرومراقب الدورو2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصويرورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.

واستبعاد رئيس لجنة باحدي لجان إدارة بلبيس ومراقب الدورو2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصويرورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.

وتمت إحالة جميع الطلاب الي الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرارالوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاصة بهم.

تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يناير2025

ويأتى ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية وكل أجهزة الدولة على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يناير2025 وفي اطار المتابعة المستمرة لغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لمادة الهندسة، وبهدف الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، اتخذت المديرية عددًا من القرارات الحاسمة، وذلك بعد رصد بعض المخالفات خلال أداء امتحان مادة الهندسة

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