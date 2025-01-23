الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

خبير بالعلاقات الدولية: الضفة الغربية مستهدفة من إسرائيل من قبل عملية 7 أكتوبر

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قال نعمان العابد، الباحث والخبير في العلاقات الدولية، إن الضفة الغربية تمثل جزءًا أساسيًا من المشروع الإسرائيلي، وهي مستهدفة منذ فترة طويلة، حتى قبل السابع من أكتوبر 2023، مرورًا بالإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة على مدار 15 شهرًا.

 

الاقتحامات والاغتيالات في الضفة الغربية

وأوضح العابد، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضفة الغربية تواجه سلسلة مستمرة من الاقتحامات، والاغتيالات، والتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى محاولات تهويد القدس الشرقية، مما يجعلها أحد أهم أهداف المشروع الإسرائيلي الاستيطاني.

 

المشروع الإسرائيلية 

وأضاف الباحث: "ما يجري حاليًا في الضفة الغربية هو امتداد لما كان يحدث قبل السابع من أكتوبر، ويبدو أن المشروع الإسرائيلي يتواصل بوتيرة أكبر بعد اتفاق التهدئة الذي أُبرم في قطاع غزة".

 

توسيع الاستيطان 

وأشار العابد إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بشكل واضح إلى توسيع الاستيطان واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف ترتكز على تعزيز الاستيطان وتحقيق فكرة "دولة إسرائيل الكبرى". 

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الضفة الغربية إسرائيل عملية 7 أكتوبر المشروع الإسرائيلي التوسع الإستيطاني الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو

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