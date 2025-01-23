الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

صحف عبرية تكشف سر مماطلة نتنياهو في الانسحاب من لبنان

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

وزير المالية الإسرائيلي يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الخميس، لبحث إبقاء جزء من قوات جيش الاحــتلال بجنوب لبنان.

وأفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن دولة الاحتلال طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان 30 يوما.

 وفي السياق ذاته كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد طبقا لبنود الاتفاق.

ترامب يضغط على نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان

 ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، إن إدارة ترامب، تضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من حدود لبنان وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد المقبل، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها بين البلدين.

فيما قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عملياته بجنوب لبنان تتم وفقا للتفاهمات مع الحفاظ على شروط وقف النار.

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لبنان نتنياهو ترامب إسرائيل

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