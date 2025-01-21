ترامب يبدأ ولايته الجديدة بعشرات الأوامر التنفيذية الصارمة، يقرر الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، يعلن الحرب على المهاجرين ويفرض حالات الطوارئ، ويقنن منح الجنسية الأمريكية بالولادة

أصدر سيد البيت الأبيض الجديد دونالد ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية سلسلة من الأوامر والتوجيهات في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة، كذلك قام قام بإلغاء عشرات من إجراءات الرئيس السابق جو بايدن، وبدأ حملته الصارمة على الهجرة، وانسحب من اتفاقية باريس للمناخ.

وذلك في إطار ما قاله عنه أنه تحقيق لأبرز أولوياته السياسية.

وتضمنت هذه الأوامر التنفيذية مجموعة واسعة من الإجراءات التي تتعلق بتعزيز أمن الحدود والطاقة، وخفض تكلفة المعيشة للأسر الأمريكية، وإنهاء برامج التنوع في الحكومة الفيدرالية نرصد أبرزها فيما يلي:

إبقاء تطبيق تيك توك مفتوحا والعفو عن المتورطين في اقتحام الكابيتول

وسعى ترامب إلى إبقاء تطبيق "تيك توك" مفتوحا في الولايات المتحدة، من بين إجراءات أخرى. كما أصدر عفوًا عن مئات الأشخاص لدورهم في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، هناك قيود على ما يمكن للرئيس فعله قانونيا من خلال العمل التنفيذي، ومن المتوقع الطعن على العديد من الأوامر في المحكمة. ويمكن أن تؤدي هذه العملية القانونية إلى إبطاء أو إيقاف تنفيذها.

أوامر بشأن الهجرة وإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد ألغى ترامب عدة أوامر تتعلق بالهجرة كان قد أصدرها الرئيس السابق بايدن، بما في ذلك أمر ضيق أولويات الترحيل للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة، أو يعتبرون تهديد للأمن القومي أو تم إيقافهم على الحدود.

وياتي هذا الأمر استكمالا لسياسة ترامب في ولايته الأولى بأن كل شخص موجود في البلاد بشكل غير قانوني يجب ترحيله فورا.

كما أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويخطط لإرسال قوات أمريكية للمساعدة في دعم وكلاء الهجرة وتقييد اللاجئين واللجوء.

العفو عن مقتحمي الكابيتول

كما وعد مرارا وتكرارا خلال حملة 2024، أصدر ترامب عفوا عن حوالي 1500 شخص أدينوا أو وجهت إليهم اتهامات جنائية في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاده للتصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020.

وبشكل منفصل، أمر ترامب بإنهاء القضايا الفيدرالية ضد "المعارضين السياسيين" لإدارة بايدن - أي مؤيدي ترامب.

ويخفف الإجراء أيضا، أحكام 14 عضوا من منظمتي "براود بويز" و"أوث كيبرز" اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف.

إنهاء المواطنة بالولادة

وفقا للأمر الذي وقعه ترامب، لن تعترف حكومة الولايات المتحدة بعد الآن بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين يفتقرون إلى الوضع القانوني.

كما يحظر المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأشخاص بتأشيرات عمل مؤقتة وطلاب وسياحة.

ومن المتوقع أن يواجه هذا الأمر تدقيقا قانونيا، يعيد تفسير عبارة "ووفقا لولايتها القضائية" في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي يمنح الجنسية لجميع الأشخاص تقريبا المولودين على الأراضي الأمريكية، لاستبعاد الأطفال المولودين لآباء غير شرعيين في البلاد.

إلغاء إجراءات بايدن

ألغى ترامب 78 إجراء تنفيذيا لإدارة سلفه جو بايدن.

وقال إنه يوقع أمرا يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة "بالاضطهاد السياسي" في ظل إدارة بايدن.

وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.

إلغاء حماية المتحولين جنسيا وبرامج التنوع

ألغى ترامب الحماية للأشخاص المتحولين جنسيًا، وأنهى برامج التنوع والمساواة والشمول داخل الحكومة الفيدرالية.

وكلا الأمرين يمثلان تحولات كبيرة في السياسة الفيدرالية ويتماشى مع وعود حملة ترامب الانتخابية.

ينص أحد الأوامر على أن الحكومة الفيدرالية تعترف بجنسين ثابتين فقط: الذكر والأنثى.

وبموجب الأمر، سيتم فصل السجون الفيدرالية والملاجئ للمهاجرين وضحايا الاغتصاب حسب الجنس كما هو محدد في الأمر.

يوقف أمر منفصل برامج التنوع والمساواة والشمول، ويوجه البيت الأبيض بتحديدها وإنهائها داخل الحكومة.

تأخير حظر "تيك توك"

وقع ترامب أمرا بتأخير حظر لمدة 75 يوما لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة "تيك توك" الذي كان من المقرر إغلاقه في الـ 19 من الشهر الجاري.

ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون "للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك".

تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف

وقّع ترامب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.

وستجبر هذه الخطوة أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كورونا.

واعتبر بعض حلفاء ترامب أن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، مما يسهل على الرئيس الجديد استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له.

أوامر لمواجهة التضخم وزيادة رخاء العامل الأمريكي

أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة رخاء العامل الأمريكي.

وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

الانسحاب من اتفاقيات باريس للمناخ

كما كان متوقعا، وقع ترامب على وثائق قال إنها ستنسحب رسميا من اتفاقيات باريس للمناخ. وقد اتخذ نفس الخطوة خلال ولايته الأولى لكن بايدن تراجع عنها.

ويهدد الإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، الهدف الرئيسي للاتفاقية بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة.

وفي السياق ذاته، ألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي.

إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة

أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.

وتشير هذه التحركات إلى تحول كبير في سياسة الطاقة في واشنطن بعد أن سعى بايدن إلى تشجيع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

أمر آخر أصدره ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى.

وتمثل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترامب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولا كبيرا في سياسة الصحة العالمية الأمريكية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.

إصلاح البيروقراطية الفيدرالية

أوقف ترامب التوظيف الحكومي الفيدرالي، باستثناء الجيش ومؤسسات أخرى من الحكومة لم يتم تسميتها. وأضاف تجميدًا للقواعد الفيدرالية الجديدة أثناء بناء إدارته الثانية.

وقام رسميا بتمكين وزارة كفاءة الحكومة، والتي يقودها إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم.

ووزارة كفاءة الحكومة ليست وكالة رسمية، لكن يبدو أن ترامب على استعداد لمنح ماسك حرية واسعة في التوصية بخفض البرامج والإنفاق الحكومي. وفق مراقبين.

استهداف "الدولة العميقة"

وقّع الرئيس على وثيقة "إنهاء تسليح" الحكومة ضد المعارضين السياسيين.

يوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال الإدارة السابقة.

ويوجه الأمر الحكومة بأن "تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات".

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