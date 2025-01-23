الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

ألكمار
ألكمار

تعادل فريق روما الإيطالي مع مضيفه ألكمار الهولندي بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين الآن ، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب آفاس بمدينة ألكمار.

تشكيل روما أمام ألكمار الهولندي

الصورة

تشكيل ألكمار أمام روما 

الصورة

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي

فيما منح فوز فريق روما الإيطالي على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، مدربه رانييري رقمًا مميزًا بالدوري الإيطالي.

 

الفوز منح الجيالوروسي فرصة الصعود والتقدم أكثر بجدول ترتيب المسابقة، حيث وصل روما للنقطة 27 في المركز التاسع.

ذكرت شبكة "أوبتا" ان رانييري كرر رقم مورينيو مع روما حيث ان فريق العاصمة تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2023 تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.
وأضافت: "كما سجل الجيالوروسي هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2019".

وبدأت سلسلة كلاوديو رانييري المدير الفني لذئاب روما، على أرضه منذ ديسمبر الماضي، حيث حقق انتصارات ضد ليتشي (4-1)، بارما (5-0)، لاتسيو (2-0) وأخيرا جنوى (3-1).

رانييري 
رانييري 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما ألكمار الهولندي روما أمام ألكمار الهولندي الدورى الأوروبي روما وألكمار

مواد متعلقة

ناصر ماهر يدعم الزمالك أمام فريقه السابق من المدرجات

تشكيل روما الرسمي أمام ألكمار في الدوري الأوروبي

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

بعد تعثر الأهلي، الزمالك يبحث اليوم عن صدارة الدوري الممتاز من بوابة مودرن سبورت

في ريمونتادا مثيرة، أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا ويفوز 5-4 في مباراة مثيرة
ads

الأكثر قراءة

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

مودرن سبورت يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الزمالك 0/1 (صور)

وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة لقصص الأنبياء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك

منوعات

المزيد

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية