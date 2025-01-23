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الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

بورتو البرتغالي،
بورتو البرتغالي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الدراجاو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي

تشكيل بورتو ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو، نوهان بيريز، تياجو ديالو، فرانسيسكو مورا.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس إيجليسياس، رودريجو مورا، آلان فاريلا.

خط الهجوم: إدواردو جابريل، صامويل أوموروديون، وينديرسون جالينو.

تشكيل أولمبياكوس أمام بورتو

حراسة المرمى: كونستانتينوس تزولاكيس.

خط الدفاع: رودينيي مارسيلو، باناجيوتيس ريتسوس، ديفيد كارمو، فرانشيسكو أورتيجا.

خط الوسط: كريستوس موزاكيتيس، داني جارسيا، شيكينهو.

خط الهجوم: تشارالامبوس كوستولاس، جيورجيوس ماسوراس، أيوب الكعبي.

 

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