التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

أعلن مدربا فريقا بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الدراجاو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل بورتو ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو، نوهان بيريز، تياجو ديالو، فرانسيسكو مورا.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس إيجليسياس، رودريجو مورا، آلان فاريلا.

خط الهجوم: إدواردو جابريل، صامويل أوموروديون، وينديرسون جالينو.

تشكيل أولمبياكوس أمام بورتو

حراسة المرمى: كونستانتينوس تزولاكيس.

خط الدفاع: رودينيي مارسيلو، باناجيوتيس ريتسوس، ديفيد كارمو، فرانشيسكو أورتيجا.

خط الوسط: كريستوس موزاكيتيس، داني جارسيا، شيكينهو.

خط الهجوم: تشارالامبوس كوستولاس، جيورجيوس ماسوراس، أيوب الكعبي.

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