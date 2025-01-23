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أخبار مصر

هيئة البترول تبرم اتفاقية مع توتال إنرجيز لتطوير منظومة السلامة

جانب من التوقيع علي
جانب من التوقيع علي الاتفاقية،فيتو
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تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة، وفي إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال انرجيز  مصر، تم توقيع عقد استشاري استراتيجي يهدف إلى تقديم شركة توتال إنرجيز مصر خدمات استشارية متخصصة لتحسين معايير السلامة والجودة في قطاع نقل  المنتجات البترولية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة السلامة الخاصة بإدارة النقل الثقيل".

وقع العقد المهندس صلاح عبد الكريم  الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد توماس شتراوس  المدير العام لشركة توتال انرجيز مصر، بحضور المهندس أيمن عبد البديع  نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع والدكتور كيميائي/ تامر عايش - مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمد ماجد  رئيس شركة مصر للبترول والمهندس/ وائل رزق  رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والمحاسب ناصر شومان  رئيس شركة التعاون للبترول وفريق العمل القائم على تنفيذ المشروع من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال إنرجيز.

 

 تطوير البنية التحتية لقطاع نقل المواد البترولية 

يأتي هذا التعاون ضمن رؤية استراتيجية تهدف لتطوير البنية التحتية لقطاع نقل المواد البترولية في مصر وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والأمان والحفاظ علي السلامة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع مبدئيًا في منطقة مسطرد التابعة لشركة مصر للبترول، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا ليشمل كافة شركات النقل والتوزيع في مصر. ويتضمن المشروع تطبيق منظومة شاملة تستند إلى سبعة محاور رئيسية لتحقيق نقلة نوعية في إدارة منظومة النقل البترولي، وهي:

التزام الإدارة (Management Commitment).
وإدارة النقل (Transporter Management).
وإدارة الصحة والسلامة والجودة (HSEQ Management).
وإدارة المركبات (Vehicle Management).
وإدارة الرحلات (Trip Management).
وإدارة السائقين (Driver Management).
و إدارة المقاولين (Contractor Management).

ويمثل هذا التعاون إضافة نوعية لجهود تطوير قطاع النقل البترولي في مصر، حيث يدعم رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطاقة واهداف قطاع البترول في تحقيق اعلي درجات السلامة للعاملين.

وبهذا التعاون، تؤكد الهيئة العامة للبترول وشركةTotalEnergies مصر التزامهما بتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري، وتعزز من سلامة العمليات ونقل المواد البترولية.

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استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول القاهرة لتكرير البترول المهندس أيمن عبد البديع المهندس محمد ماجد المحاسب ناصر شومان شركة التعاون للبترول قطاع البترول
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