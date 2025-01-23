الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع بول تشان، وزير مالية هونج كونج، على هامش مشاركتهما فى منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥» فى إطار حرص الجانبين على تعزيز سبل التعاون، وتبادل وجهات النظر فى الشأن الاقتصادي والمالي الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مركبة وعميقة، تتطلب تضافر كل الجهود لضمان التعامل الإيجابي المرن على نحو يسهم فى تعزيز بنية استقرار الاقتصاد الكلى لا سيما فى البلدان النامية والناشئة.

أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد كجوك، أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز دور الدول النامية في النظام العالمي، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وهونج كونج.

قال إننا لدينا فرص استثمارية تنافسية في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أولوياتنا دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا؛ لتعزيز الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.  

دعا كجوك، الشركات في هونج كونج للتوسع في استثماراتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا أننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ودعم القطاع الخاص بسياسات اقتصادية ومالية محفزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية هونج كونج دافوس مواجهة التحديات الاقتصادية دافوس ٢٠٢٥ أحمد كجوك وزير المالية

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وزير المالية يشارك فى المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»

غدا، بدء صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين بالدولة

وزير المالية: تعميق الشفافية وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين

10 رسائل من وزير المالية للمستثمرين في 2025..حلول استثنائية واستثمارت خاصة بأرقام ضخمة.. تسهيلات ضريبية وجمركية

وزير المالية: طرح تصور الحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل

موعد صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين بالدولة

وزير المالية: حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية بالاتحادية (صور)

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

في 6 خطوات.. كيفية الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 أونلاين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية