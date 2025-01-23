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رياضة

بتروجت يتقدم على المصري البورسعيدي 0/2 بالشوط الأول في الدوري الممتاز

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ضد المصري البورسعيدي بنتيجة 0/2 للفريق البترولي، في المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وسجل رشاد المتولي ومصطفى الجمل هدفي بتروجت في مرمى المصري البورسعيدي في الدقيقتين 17 و37.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن، بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أمادو با، أحمد القرموطي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

تشكيل بتروجت ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: أحمد بحبح  - إسلام هشام - هادي رياض - محمود شديد قناوي.

خط الوسط: أحمد رضا - مصطفى الجمل - توفيق محمد.

خط الهجوم: رشاد المتولي - جابريل شيكودي - حامد حمدان.

ترتيب بتروجت والمصري في الدوري الممتاز

وحصد النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني علي ماهر، 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما حصد فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد، 10 نقاط خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

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بتروجت المصري البورسعيدي المصري الدوري الممتاز سيد عيد علي ماهر

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