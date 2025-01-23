“الصناعات الغذائية” يشكر مجلس الوزراء لاختيار هاني برزي عضوا باللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

توجه المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس محمود بزان، بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء على اختيار المهندس هاني برزي عضو مجلس إدارة المجلس، ضمن اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي.



وأكد المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حرص الحكومة على التواصل مع قطاع الصناعات الغذائية من أجل استمرار طفرة صادرات مصر من الأغذية.

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

6 لجان استشارية مُتخصصة

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.

فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

حيث تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من:

1- عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا

2- المهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق

3- المهندس أحمد عبد العزيز عز

4- هاني نبيه عزيز برزي

5- عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد

6- أيمن عشري مرجان

7- الدكتور رياض منير أرمنيوس

8- الدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة

9- المهندس أحمد أحمد صادق السويدي

10- هاني سليم عزيز قسيس

11- المهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.

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