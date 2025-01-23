بدء برنامج زيارة العائلة بمكتبة الإسكندرية 26 يناير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام عن بدء "برنامج زيارة العائلة" خلال إجازة نصف العام الدراسي يوميًا من الأحد إلي الخميس، وذلك ابتداءً من الأحد القادم الموافق 26 يناير حتى الخميس الموافق 6 فبراير 2025.



ويبدأ البرنامج من الساعة 11 صباحًا ومدة الزيارة ساعتين تقريبًا، ويمكن أن يحضر للزيارة أطفال من عمر أربع سنوات. الانضمام لبرنامج زيارة العائلة يكون بأسبقية الحضور على أن يكونوا من حاملي التذكرة المجمعة فقط.



ويشمل برنامج العائلة زيارة مكتبة الإسكندرية للتعرف على ما بها من خدمات وأقسام، زيارة مكتبتي الطفل والنشء، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جميع المعارض الدائمة والمؤقتة بالمكتبة وكذلك حضور عرض بالبانوراما الحضارية.



جدير بالذكر ان إدارة الزيارات في مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها للمستفيدين من جميع الأعمار والجنسيات، حيث يرحب فريق العمل بزوار المكتبة من طلاب المدارس والجامعات والأفراد والرحلات، بالإضافة إلى كبار الزوار من مختلف الجنسيات.

ويتم تنظيم الجولات الإرشادية بمرافقة مرشد من قبل الإدارة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وكذلك عرض البانوراما الحضارية، مما يتيح للجميع التعرف على تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخها الكبير، إلى جانب الخدمات والمشروعات الحديثة التي تقدمها المكتبة.

كما يحرص فريق عمل الإدارة على التفاعل مع جمهور المكتبة من الرد على استفساراتهم ومقترحاتهم، ومتابعة ما يقدمه الجمهور لهم من ملاحظات مع الإدارات المختصة بصورة دورية ومنتظمة.



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