الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ناقلات النفط الكويتية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ناقلات النفط الكويتية، لتنفيذ خطط وبرامج تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والدراسات المشتركة.

اتفاقية ناقلات البترول

وحضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح، ومن جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية.

وقالت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيان لها، إن الأكاديمية العربية تعد من أهم مراكز تأهيل وتدريب الكوادر البحرية في الوطن العربي والعالم.

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