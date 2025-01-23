افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا

افتتح اللواء عماد كدواني ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والأستاذ أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا معرض أوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة المنيا

المعرض يشهد تخفيضات تصل إلى 30%

ويعتبر هذا المعرض خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المحافظتين وعرض منتجات الأثاث الدمياطي المتميزة وبأسعار تنافسية حيث يتقدم العارضين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وحضر الافتتاح نخبة من أعضاء مجلس إدارة غرفة دمياط ونخبة من أعضاء مجلس إدارة غرفة البحيرة.

أيمن رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط

أحمد عبده أبو شامة أمين صندوق الغرفة التجارية بدمياط وعضو مجلس الإدارة

مسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث

حمادة الحبشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الحضار والفاكهة

أسامة الزيات عضو شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط

أيضا أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا

ويهدف المعرض إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج الدمياطي وتوفير فرص تسويقية واسعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط

افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة المنيا

والمعرض يأتي برعاية الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد و في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة المحلية وتوسيع آفاق التسويق لمنتجات الأثاث الدمياطي المتميزة وتعزيز مكانة صناعة الأثاث الدمياطي على الخريطة الاقتصادية المصرية.

ويقدم المعرض للجمهور فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التصميمات وأعلى جودة في صناعة الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية

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