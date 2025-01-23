المشدد 5 سنوات لعاطل متهم باختطاف موظف وضربه وسرقته بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل متهم باختطاف موظف بشركة والتعدي عليه بالضرب وسرقته بالإكراه في منطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة اشترك مع آخر محكوم عليه في اختطاف المجني عليه كرها عنه إلى أحد المنازل المجهولة، واحتجازه بها بدون وجه حق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاما بتكبيل المجني عليه من قدميه ويديه ووضعا شريط لاصق على وجهه ثم تعديا عليه بالضرب، فأحدثوا إصابته مستخدمين سلاح أبيض عبارة عن مطواة وصاعق كهربائي

وأشار أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان استوليا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه على المنقولات خاصته.

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