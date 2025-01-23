والدة طالب تعرض للطعن على يد أم زميله بقنا: الحادث وقع داخل أسوار المدرسة (فيديو)

اجرت فيتو بثا مباشرا مع والدة طالب طعنته أم زميله داخل سور مدرسة في قنا.

وقالت الأم:"كانوا اخوات ويتعاملون مع بعض في كل شيء يتناولون الطعام والشراب ويرتدون ملابسهم كاخوات بالضبط".

وأشارت إلي أنها لم تكن تتوقع هذا الأمر رغم أن السيدة هددت نجلها تليفونيا قبل ذلك بالقتل.

وأكدت أن الواقعة وقعت داخل اسوار المدرسة، وتدخل الجميع لمنعها من طعن نجلها إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وكان قد أصيب طالب بطعنة آلة حادة “سكين”، على يد والدة زميله داخل مدرسة الزراعة في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب ح.م، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطعنة آلة حادة سكين داخل حوش مدرسة الزراعة في قرية دندرة مركز قنا.

وتبين بعد الفحص أن سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، طعنت المجني عليه زميل نجلها داخل حوش مدرسة الزراعة بعد امتحانات العملي بآلة حادة سكين مطبخ صغيرة بسبب تعديه على نجلها.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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