محافظ قنا يتفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان الرياح لتخفيف معاناة المواطنين

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الموقع المقترح لإنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان الرياح بمدخل مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والمهندس عماد محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا - المنطقة الثامنة، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمهندس عبد الرحيم محمد، مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة الطرق والكباري.

أهمية المشروع لضمان أمن وسلامة المواطنين بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال جولته أهمية المشروع لضمان أمن وسلامة المواطنين في منطقة تُعد من النقاط الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية للمشاة، موضحا أن الكوبري يهدف إلى توفير ممر آمن لعبور المشاة، مما يسهم في الحد من الحوادث ويحافظ على سلامة المارة.

وأضاف عبد الحليم، بأن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الأمان المروري، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز التنمية في المنطقة.

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