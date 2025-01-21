الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

إصابة طالب بطعنة آلة حادة في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب طالب بطعنة آلة حادة “سكين”، اليوم الثلاثاء، على يد والدة زميل المجني عليه داخل مدرسة الزراعة في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب ح.م، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطعنة آلة حادة سكين داخل حوش مدرسة الزراعة في قرية دندرة مركز قنا.

وتبين بعد الفحص أن سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، طعنت المجني عليه زميل نجلها داخل حوش مدرسة الزراعة بعد امتحانات العملي بآلة حادة سكين مطبخ صغيرة بسبب تعديه على نجلها.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية دندرة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة قنا مركز قنا

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