الخميس 23 يناير 2025
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وكيل الأزهر: جناحنا بمعرض الكتاب منصة ثقافية تثري العقل وترتقي بالوعي

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف

 افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56»، وذلك بحضور الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأكد الدكتور الضويني، خلال تفقده جناح الأزهر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حرص الأزهر الدائم على المشاركة في معارض الكتاب والمحافل الثقافية، خاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد منصةً ثقافيةً عالميةً ونافذةً لمصر على العالم.

وأضاف  أن جناح الأزهر يعد أيقونةً مميزةً ضمن أجنحة المعرض ومنصة ثقافية تثري العقل وترتقي بالوعي، وأن  التصميم الجذاب للجناح هذا العام مستلهم من الطراز المعماري للجامع الأزهر، كما اطلع على أركان الجناح المختلفة، والإصدارات العلمية المتنوعة والمتميزة المعروضة فيه.

شخصية جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

ويخصص الأزهر جناحه هذا العام للاحتفاء بالعالم الجليل الدكتور محمد عبد الله دراز، الذي ينحدر من أسرةٍ علميةٍ عريقةٍ، وهو ابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب المؤلفات القيمة مثل «دستور الأخلاق في القرآن»، والتي تُرجمت إلى عدة لغات، بما فيها الفرنسية، كما مثل الشيخ دراز مشيخة الأزهر في العديد من المؤتمرات الدولية، وكان من أبرز المهتمين بقضايا الوطن والأمة.  

ويضم جناح الأزهر مجموعةً متكاملةً من الأركان التي تلبي احتياجات الجمهور واهتماماتهم، تشمل منفذًا لبيع الكتب، وأركانًا للمكتبة والمخطوطات النادرة، والفتاوى، والخط العربي، بالإضافة إلى قاعةٍ للندوات الحوارية، وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي. كما يضم الجناح ركنًا خاصًّا للتعريف بشخصية الجناح، وأركانًا لقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، ومرصد الأزهر، ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، فضلًا عن ركن الطفل ومجلة نور، ومنطقةٍ مخصصةٍ للأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعةٍ خاصةٍ باستقبال كبار الزوار.  

ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، داخل قاعة التراث رقم «٤»، على مساحةٍ تبلغ نحو ألف مترٍ مربعٍ.

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