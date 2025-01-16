أبرز إصدارات جناح الأزهر في معرض الكتاب.. الأطفال يسألون الإمام هدية الطيب.. حضور مؤلفات محمد عبد الله دراز شخصية الجناح.. يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية.. ويعرض أدب ابن خلدون

يستعد الأزهر الشريف للعام التاسع على التوالي للمشاركة بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

شخصية جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب



ويحتفي الأزهر هذا العام في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالعالم الجليل الأديب الفقيه الشَّيخ العلَّامة محمد عبد الله دراز، سليل بيت العلم والتقوى، وابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب الرسالة الماتعة "دستور الأخلاق في القرآن"، وغيرها من المؤلفات التي تثري العقل والروح، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، عضو جماعة كبار العلماء الذي مثَّل مشيخة الأزهر في العديد من المؤتمرات الدوليَّة؛ وقد كان من المهتمين بقضايا الوطن والأمة.



الجزء الثاني من كتاب "الأطفال يسألون الإمام"

وفي مفاجئة خاصة للأطفال، يقدِّم جناح الأزهر هذا العام الجزء الثاني من كتاب "الأطفال يسألون الإمام"، وترجمة الجزء الأول للغة الإنجيلزية والفرنسية، وذلك بعد أن لاقى الجزء الأول منه إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء أمورهم، أثناء طرحه في الدورة السابقة من معرض الكتاب عام 2024؛ حيث يتضمن الكتاب أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر فى أمور العقيدة وغيرها من الأمور فى الحياة.



جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

كما يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزواره كتاب "أوائل المؤلِّفين في السيرة النبوية"، بقلم الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف (1936- 2018م) أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو هيئة كبار العلماء، من سلسلة إصدارات الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر (2025م).

يأتي هذا الكتاب في إطار الرد على حملات التشكيك في قضية تدوين السيرة النبوية، والطَّعن على مؤلِّفيها؛ حيث يترجم المؤلف للطبقات الثلاث الأولى من المؤلفين الذين كتبوا في سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومغازيه، والطبقة في اصطلاح المحدثين: جماعة تقاربوا في السن، واجتمعوا في لقاء الشيوخ.

لماذا أخفقنا في تعليم اللغة العربية وكيف نُعلمها؟.. إصدار جديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ويقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "مشكلة اللغة العربية.. لماذا أخفقنا في تعليمها؟ وكيف نعلمها؟"، بقلم الشيخ الأستاذ محمد عرفة، عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر (ت١٩٧٣م)، من إصدارات الإدارة المركزية للشئون الفنية بمشيخة الأزهر.

يحمل كتاب مشكلة اللغة العربية؛ لماذا أخفقنا في تعليمها؟ وكيف نعلمها؟ للشيخ الأستاذ محمد عرفة، طابع الإصلاح من خلال ما يقدِّمه من معالجته لمشكلة معضلة، هي "تعليم اللغة العربيَّة وتعلمها"، ويقف على أسباب الإخفاق في تعليمها، ويعزوها إلى طريق تعليمها التي كانت سائدةً في مدارس الشرق ومعاهده في عصره، وإلى قواعد اللغة نفسها، ويقترح منهجًا جديدًا في تعليم اللغة عامة واللغة العربية خاصة، وهو منهج طبيعي (فطري) يجب أن تسلكَه هذه المدارس والمعاهد، ويتناول قضية تيسير النحو واللغة، وينقدها، وهو ممَّن يؤمنون بضرورة تيسير علوم اللغة؛ إذ التيسير ظاهرة من ظواهر التطور اللغوي، لكن الشيخ ينطلق من قواعد تخالف دعاة التيسير والتجديد؛ إذ التيسير عنده يكمن في ضرورة عرض النحو بطريقة تقرِّبه من طبيعة المتكلمين باللغة، وتكشف عن سر العربية، على نمطٍ قويمٍ.

"أخلاقنا".. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب بقلم ربيع جوهري



كما يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "أخلاقنا"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد ربيع محمد جوهري، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

يذكر مؤلف الكتاب -في مقدمة كتابه- أنَّه قد كتب هذا الكتاب وهو متأثر -وما زال- بأحوال أمتنا الإسلاميَّة، وما وصلت إليه من ضعف أخلاقي، لافتًا إلى إيمانه بأن علاج هذا الضعف إنما هو في أهم جوانبه بـ: (أخلاقنا) نحن المؤمنين، وكيف لا، وقد أمضى نبينا الذي وصفه ربه تعالى بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" [القلم: ٤] أمضى من عمر الرسالة عشر سنين يربي المسلمين على: (العقيدة) وعلى (الأخلاق) في مكة، فسادوا الدنيا، ونشروا هذه الأخلاق عمليا في فتوحاتهم لنشر الإسلام، وتحرير المستضعفين المستذلين في دولتي الفرس والروم، فأعجب بأخلاقهم أهل هذه الشعوب، فدخلوا في دين الله أفواجًا؛ فساد العدل والسلام.

ويتساءل ربيع جوهري: كيف انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا، وكيف انتشر في أماكن عدة من إفريقيا، فهذه البقاع لم يذهب إليها جيوش إسلامية، لتفتحها، وتنشر فيها هذا الدين؟ كيف انتشر الإسلام وأضاء وأنجب هؤلاء الأبطال الأفذاذ؟ ليجيب بالقول: لقد انتشر الإسلام فيها عن طريق: "أخلاقنا" كما كان يعيشها أسلافنا، وكانت "أخلاقنا" هي العلاج لكل المفاسد التي كانت تملأ هذه البلاد آنذاك، تمامًا كما أنَّ أخلاقنا هي العلاج لكل هذه المفاسد التي تظهر في واقعنا.

ابن خلدون وأدبه.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب 2025

ويقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "ابن خلدون في الأدب"، بقلم أمين دياب خضر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يتناول الناحية التاريخيَّة الأدبيَّة في الإنتاج المعرفي لابن خلدون.

انطلاقًا من ضرورة نشر البحوث والأعمال العلمية التي تُساهم في ربط الجمهور بعلوم تراثهم، وفنون حضارتهم باعتباره واجب الوقت الذي يحَتِّمُه دورُ الأزهر الشريف في صناعة الوعي الفكري، فقد أَحْسَنَ مجمع البحوث الإسلامية صُنْعًا حينَ نَقَّبَ في تُراثنا الفكري، فَنَشَرَ هذه الرسالة النفيسة "ابن خلدون في الأدب" التي تُعنى بتراث العلامة ابن خلدون، وتكشف اللثام عن المجالات التي بَرَزَ فيها عَطَاؤُه؛ للبرهنةِ على ثرَاءِ رَصِيدِنا المعرفي الإسلامي في شتى المجالات.

فلم تقتصر شُهْرَةُ ابن خلدون على الأوساط الإسلامية والعربية فحسب، بل عَرَفَتْ دوائر الفكر الغربية والاستشراقية مكانته وفلسفته التاريخيَّة في تحليل الوقائع والأحداث؛ حتى عُدَّ كتابه (المقدِّمة) مِنْ أبرزِ الكتبِ المؤثرةِ في الفكرِ الإنساني، وأضحى من الشخصيات المُلهمة لكبارِ العلماء في وقتنا الحالي في مجالات شتى.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزوَّاره من محبي العربية رسائل الجوهري الصغير



يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56؛ لزوَّاره كتاب «مجموع الرسائل اللغوية»"، بقلم أبي هادي محمد بن أحمد بن الحسن الخالدي، المعروف بالجوهري الصغير، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف.

لقد سخر الله للغة العربية ثلةً من العلماء العاملين المخلصين، يدافعون عنها، ويذبون عن حياضها سهام الخصوم، ويفندون شبهات المبطلين؛ ومن هؤلاء الأعلام الذين قاموا على حفظ اللغة وعلومها: الإمام الشيخ أبو هادي محمد بن أحمد بن الحسن الجوهري، المعروف بـ (ابن الجوهري)، و(الجوهري الصغير)، وهو إمام متفنن في العلوم وعلى رأسها علوم العربيَّة، ورسائله اللغوية تنمُّ عن رجل له باع طويل في علومها الواسعة؛ إذ تتعدد مؤلفاته، ويأتي فيها بخلاصة مباحث مُهِمَّة، على الرغم من صغر حجمها، لكنها تستوعب وتشير إلى كثير من المسائل الدقيقة والمباحث العميقة، ولأجل أهمية رسائل الجوهري الصغير ونفاستها فقد عَمِلَ مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف على تحقيق رسائله اللغوية، والعناية بها، وإخراجها لطلبة العلم وأهله بدقة وعناية في مجموع يشملها.

لطلاب العلم المبتدئين في النحو.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم شرح "الآجرومية"

كما يقدم جناح الأزهر الشريف بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "التُّحفة البهية على نظم الآجروميَّة"، بقلم أبي هادي محمد بن أحمد بن الحسن الخالدي، المعروف بالجوهري الصغير، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف.

يُعد متن "الآجرومية" للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود بن آجروم الصنهاجي الفاسي (ت. ۷۲۳هـ) من أشهر المتون التي حَظِيَت بشروح وتعليقات وحواش ومنظومات في المشرق والمغرب منذ كتابتها حتى الآن، فقد أصبحت لا يستغني عنها طالب علم، بل لا يُتصوَّر شادٍ في علم النحو إلا ويمر عليها؛ سواء بدأ بها، أو قدَّم أحد متني «العوامل» للشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت. ٤٧١هـ)، والشيخ محمد البركوي (ت. ۹۸۱ هـ) عليها.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات

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