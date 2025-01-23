محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري (صور)

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، يرافقه اللواء خالد عيد مدير المخابرات العامة لإقليم شرق الدلتا، بتقديم التهنئة للقيادات الأمنية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 73، وقام المحافظ ومرافقوه والقيادات الأمنية بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة للشهداء بمعسكر الأمن المركزي بسندوب.

قيادات أمنية تشهد الاحتفال بعيد الشرطة 73 بالدقهلية

وجاء ذلك بحضور اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، اللواء خالد شعيب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، ولواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، واللواء ياسر الرفاعي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، واللواء أحمد الشربيني رئيس فرع الأمن العام.

تخليد ذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزا للصمود والنضال

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم، والذي يأتي تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزا للصمود والنضال والقوة فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر آمنة مطمئنة.

الشرطة المصرية هي صمام الأمن والأمان للشعب المصري

وأكد "مرزوق" أن الشرطة المصرية هي صمام الأمن والأمان للشعب المصري والتي تثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها على حفظ مقدرات الوطن وتحقيق رسالتها في خدمة الشعب والحفاظ على الأمن الداخلي.

كما أكد محافظ الدقهلية امتنانه وتقديره الشديدين لجميع رجال وقيادات وافراد الشرطة، معربا عن تقديره لرجال الشرطة بمعسكر الأمن بسندوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

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