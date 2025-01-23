الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

"إيني" الإيطالية: مصر ستعود لمعدلات إنتاج الغاز الكبيرة خلال عامين

مصطفي مدبولي ورئيس
مصطفي مدبولي ورئيس شركة ايني الايطالية

 أكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ شركة "إيني" الإيطالية، أن مصر في طريقها لاستعادة معدلات إنتاج الغاز الكبيرة خلال العامين المقبلين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وتعزيز استثماراته.  

 

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، بحضور السفير/ محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.  

 

وأشار ديسكالزي إلى أن حقل "ظُهر"، الذي يُعد من أكبر الحقول المكتشفة في البحر المتوسط، سيشهد وصول الحفار يوم 28 أو 29 يناير الجاري لاستئناف عمليات الحفر، ما يعكس التزام شركة "إيني" بتكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج في مصر.  

 

وأضاف: "نتوقع أن تعود مصر خلال عامين إلى معدلات إنتاج وتصدير الغاز الكبرى، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة".  

 

كما وجه الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الشكر للحكومة المصرية على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن هذا الالتزام يُشجع الشركات العالمية على تعزيز استثماراتها في مصر.  

 

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وشركة "إيني"، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون ومتابعة الاستكشافات الجديدة التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وزيادة الصادرات.  

 

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العالمي ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعقد عددًا من اللقاءات مع المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات العالمية لبحث فرص التعاون والاستثمار.

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شركة ايني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي مصر الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية الدكتور مصطفى مدبولي دافوس 2025

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