خرجوا قبل انهياره، العناية الإلهية تنقذ سكان عقار بالإسكندرية من الموت

انهارت أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وتمكن السكان من مغادرته، وذلك في الإبراهيمية بحي شرق الإسكندرية.

انهيار أجزاء من عقار

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي شرق الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من المنزل رقم 74 بشارع طيبة، بمنطقة الإبراهيمية.

انتقل مسئولو الحي وضباط الشرطة إلى موقع العقار، وكشفت المعاينة أن المنزل، بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابقين، وسقوط أجزاء منه دون حدوث أي إصابات أو خسائر،حيث تمكن السكان من مغادرته،بمجرد شعورهم ببوادر الانهيار.

وكشف حي شرق الإسكندرية، أنه جرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وبيان سبب الانهيار، وتم إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط والمعلقة حفاظًا على سلامة المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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