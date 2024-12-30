إنقاذ 3 أفراد من أسرة واحده عقب انهيار سلم عقار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من إنقاذ أسرة مكونه من 3 أفراد احتجزوا عقب سقوط سلم عقار مكون من 4 أدوار بالحضرة البحرية.

كانت غرفة عمليات حي وسط برئاسة مصطفي العرابي، تلقت بلاغا بسقوط سلم عقار رقم 10 شارع بلال ابن رباح بالحضرة البحرية باب شرق،مما تسبب في احتجاز أفراد أسرة داخل العقار.

علي الفور توجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط علي الفور الي موقع العقار , ترافقه المهندسة/سكرتير عام الحي والإدارات المعنية وقوات الحماية المدنية وقوة من القسم.

و تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي+3, أدوار علوية،كما تبين سقوط سلم العقار واحتجاز أسرة مكونة من 3 أفراد،

جري انزالهم بمعرفة الحماية المدنية دون وقوع إصابات،ويذكر أن العقار صادر له قرار ترميم وإزالة رقم 253 لسنة 2004 وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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