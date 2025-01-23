الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو)

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية
ads

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الزمالك بالقاهرة حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية، حيث أكد محمد حسن بمدرسة آمون بالزمالك، أن امتحان الدراسات  الاجتماعية كان سهلا ولكن يحتاج إلى تركيز، أما امتحان الدين فكان سهلا موضحا أنه سيقضى الإجازة في لعب الكرة.

وقال رجب محمد رجب بمدرسة الأمل بالزمالك: إن امتحان الدراسات كان متوسطا. واختلف معهم عبد الرحمن  محمد بمدرسة آمون بالزمالك الذى أكد  أن امتحان مادة الدراسات كان صعبا ويحتاج إلى تركيز وتفكير وأوضح يس أسامة  أن الامتحان كان صعبا.

 

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

فرحة طلاب الإعدادية في البحيرة بانتهاء امتحانات الترم الأول (فيديو)

واتفقت معهم هايدى التى أكدت أن امتحان الدراسات كان صعب جدا، وقالت حنين: إن الامتحان كان صعبا وملىء بالأسئلة. واختلفت معهما لطيفة محمد التى أكدت أن الامتحان كان سهلا.

أما رامى محمد صلاح بمدرسة آمون بالزمالك فأكد أن امتحان الدين كان صعبا بينما امتحان الدراسات كان سهلا.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وكان الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر  .

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقاهرة الدراسات الإجتماعية الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة طلاب الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات اليوم للشهادة الإعدادية

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية