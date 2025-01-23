الخميس 23 يناير 2025
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سياسة

خبير: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي إقرار صريح بالفشل العسكري

رئيس الأركان الإسرائيلي،
رئيس الأركان الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة،استاذ القانون الدولي العام وخبير القانون الدولى ان  إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي إقرار صريح بالفشل العسكري والاستخباراتي

وأضاف سلامة، حيث قال وزير الدفاع الاسرائيلى أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، و”مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة، هكذا أقرا هرتس هاليفي رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي بفشله في هجمات السابع من أكتوبر 2023 معلنا مسؤوليته الكاملة عن ماحدث من فشل عسكري استخباراتي بإمتياز.

 

 

واكد عبر صفحتة على التواصل الاجتماعى امن” رسالة السلام “لم تحقق إسرائيل أية مكاسب سياسية وهذا أكبر إخفاق حيث وضعت إسرائيل أهداف سياسية محددة منها تصفية حماس في غزة على كافة الصعد السياسية والعسكرية والاجتماعية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي العام، إن إستقالة القادة العسكريين والسياسيين أيضا في إسرائيل إقرار صريح الهزيمة لعدم تحقيق الأهداف المختلفة المتوخاة، وفي ذات الوقت لا يمكن في المقابل الزعم بانتصار كاسح لحماس في غزة بعد أن صارت غزة ركام وأشلاء وحطام.

 

اعتراف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل – على غير عادتها بهزيمة استراتيجية في قطاع غزة

 

وكشف  سلامة،في تطور غير مسبوق، اعترفت القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل – على غير عادتها بهزيمة استراتيجية في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى استقالة عدد من القادة العسكريين، بما في ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي.

 

الإعتراف الصريح جاء بعد سلسلة من الخسائر العسكرية والبشرية التي تكبدتها القوات الإسرائيلية

 

وأشار د. أيمن سلامة إلي أن هذا الإعتراف الصريح جاء بعد سلسلة من الخسائر العسكرية والبشرية التي تكبدتها القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية في غزة، والتي كانت قد تهدف إلى القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية.

 

الاستقالة بمثابة تحول كبير فى المشهد السياسي

 

وتابع،تعتبر هذه الاستقالة بمثابة تحول كبير في المشهد السياسي والعسكري في إسرائيل، حيث يعد ذلك أول مرة منذ سنوات طويلة يعترف فيها الجيش الإسرائيلي بهزيمة في مواجهة مع جهة غير تقليدية ويتزامن هذا الاعتراف مع انتقادات واسعة من قبل الشعب الإسرائيلي ووسائل الإعلام المحلية، التي طالبت بتفسير عاجل للأسباب التي أدت إلى هذا الفشل.

 

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إسرائيل رئيس الأركان الإسرائيلي استقالة رئيس الاركان الاسرائيلى قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

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