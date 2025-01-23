الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
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البقاء للأفضل!

قانون النجاح في الحياة، يلزمه خبرات وإرادة ورغبة حقيقية في تطوير الذات وقبول التحدي، وهناك قواعد لا غنى عنها تعد مفاتيح للنجاح تدفعنا خطوات للإمام إن نحن حرصنا على تطبيقها؛ فلا تحسبن الإبداع يولد في فراغ بل هو نتاج صبر طويل وعمل دؤوب.. 

 

لكن النجاح لا يعني أبدًا أن تعمل طوال النهار، بل وازن بين العمل والراحة، لأن وقت الراحة هو أفضل وقت لإنتاج أفكار تفيدك في العمل، واعلم أن كل لحظة تقضيها مع شخص عظيم ستجعلك تندم على كل يوم أضعته مع شخص تافه، فاختر رفقاء الرحلة بدقة لأنك ستكون واحدًا منهم.


المشاعر الإيجابية تزول بسرعة بينما المشاعر السلبية تدوم أطول، لذلك لا تربط سعادتك بلحظة تحقيق الحلم، بل استمتع بكل لحظة تعيشها؛ لأنها ببساطة جزء منك، وغدًا ستصبح مجرد ذكرى مهما تكن مؤلمة سيجمعك الحنين إليها إذا ما تعرضت لما أقسى وأشد منها..

 

أما إذا وقعت أسيرًا لأحزانك وذكرياتك المؤلمة فاعلم أنك لن تكون قادرًا على هزيمة الصعاب، بل سترجع للوراء بسرعة مذهلة تجعلك أنت نفسك شيئًا من الماضي أو على هامش الحياة، والأفضل أن تعيش يومًا بيوم فلا تجعل نفسك أسيرًا للأمس بل فارسًا يمتطي جواد المستقبل؛ فالأصل في الحياة أن تعيش سعيدًا ومستمتعًا بيومك، فكونك حزينًا مكتئبًا يعني أنك لم تفهم الحياة بعد.. وسيذهب عمرك هباءً منثورًا!

 
إذا كنت تشعر بأنك أفضل شخص في مجموعة أصدقائك، فعليك تغيير تلك المجموعة أو أضف عليها أشخاصًا أكثر إيجابية، فالمرء على دين خليله فانظر من تخالل.. والنجاح يعدي، تمامًا كما الفشل، واعلم أن فشلك لن يستطيع سجنك لأنه لا يملك دليلًا ضدك، خوفك منه هو دليله الوحيد، فاصطحب في رحلة عمرك من تتوسم فيه القوة النفسية والصفاء والإقبال على الحياة وحب الخير للناس. 


ولا تلتفت إلى الناقدين؛ فهم أشخاص مثلك، لكنهم بدلًا من أن يستغلوا طاقاتهم في تطوير أنفسهم يستخدمونها ضدك، عليك فقط الإشفاق عليهم ومسامحتهم فهي مشكلتهم وليست مشكلتك.. وادفع ضريبة النجاح بنفس راضية، وإن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تعتزلهم وتنسحب من الحياة وترضى بالهزيمة.. 

فأعداء النجاح جزء من النجاح، بل لعلهم من أسباب استنهاض الهمة وشحذ العزيمة والبقاء في دائر المنافسة؛ فغيابهم يعني ببساطة أنك ستنافس نفسك، وهذا إن حدث فلا حافز ولا مبرر لبذل أي جهد، ما دام النجاح مضمونًا!

 

التجاهل أم التغافل!

الفلسفة والخرافة!

 

كلما حققت حلمًا ستسعى إلى حلم أكبر، فالأصل في الرغبات هي الاتساع والازدياد، لذلك لا تتعلق بحلم أو هدف وحيد، تعلق بالرسالة والنية الصادقة لتحقيقه.. واصبر وتعلم وتحمل وتأمل وتمسك بالحلم مهما يكن صعبًا..

فالبقاء على قيد الأمل أكبر نجاح.. والاستسلام لليأس مقبرة الحلم وباب واسع للتعاسة.. فاجعل يومك أفضل من أمسك، وغدك أفضل من اليوم الذي قبله؛ هذا معيار التطور ومقياس النجاح، فالبقاء دائمًا للأفضل!

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