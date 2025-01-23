براءة جيني كامل من تهمة سب طليقها الشاعر أمير طعيمة

قضت محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، ببراءة جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف والتشهير.

وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين جيني كامل وطليقها أمير طعيمة، بعدما علمت الأولى بوجود أمير طعيمة مع يسرا الجديدي في منزل بالتجمع الخامس.

وعلى الفور توجهت جيني كامل إلى المنزل ودخلت في مشادة مع أمير طعيمة الذي اضطر لإبلاغ الشرطة، واتهم جيني كامل بالسب والقذف والتشهير.

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