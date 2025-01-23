الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

استئناف عمليات الحفر، الحكومة تعلن موعد وصول حفار شركة إيني لحقل "ظهر"

مصطفى مدبولي ورئيس
مصطفى مدبولي ورئيس شركة إيني

خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "إيني"، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقًا للخطط المُحددة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر.

وقال "ديسكالزي": يوم 28 أو 29 يناير الجاري هو تاريخ وصول الحفار لحقل "ظُهر" لاستئناف عمليات الحفر، متوقعًا أنه خلال عامين على الأكثر ستعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة.

وفي نهاية اللقاء، وجه الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

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دافوس 2025 المنتدي الاقتصادي العالمي الرئيس عبدالفتاح السيسي شركة ايني الإيطالية السفير محمد نجم سفير مصر في سويسرا

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