الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

آخر تطورات تجديد عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

استقر مسئولو نادي الزمالك، على تجديد عقد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين. 

وقال المصدر: “حمزة المثلوثي من الأعمدة الأساسية للفريق ولكن بعد صرف مستحقات اللاعبين سيتم تجديد عقد حمزة المثلوثي لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي”.  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، المقرر لها اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:  

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر. 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وزيزو ومصطفي شلبي. 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يحتل مودرن سبورت المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وحال حقق الزمالك الفوز أمام مودرن سبورت بأكثر من هدف، سيرتقي الفارس الأبيض لصدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة متفوقا على بيراميدز بالأهداف، فيما سيحتل حينها الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

فيما يأمل مودرن سبورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتكون نقطة تحول للفريق في الدوري الذي يحتل به المركز الأخير.

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