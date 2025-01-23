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للعاملين في الأزهر، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة المرشحين للحج لعام 2025

قرعة حج الأزهر لعام
قرعة حج الأزهر لعام 1446 هجريا فيتو
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أعلن الأزهر الشريف عن القائمة النهائية للمرشحين لأداء  فريضة الحج لعام 2025 - 1446 هـ، من العاملين بالقطاعات الرئيسية، والمناطق الأزهرية المختلفة، وذلك بعد أداء قرعة عشوائية بين المتقدمين.

الاستعلام عن قرعة حج العاملين بالأزهر

وكان الأزهر الشريف قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1444 هـ، للعاملين (موظفين، مدرسين، عمال).

وأعلن الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج. 
- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 2023/6/19. 
-ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.
-أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.


رابط الاستعلام عن قرعة حج العاملين بالأزهر

ويمكن للعاملين في الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج باستخدام الرقم القومي من خلال  هذا الرابط

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