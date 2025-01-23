مدير تعليم المنيا يتفقد انتظام اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 للفصل الدراسي الأول، قام صابر عبد الحميد زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بزيارة ميدانية لعدد من اللجان الامتحانية اليوم الخميس، في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية.

التعليم بالمنيا تتابع سير آخر امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

شملت الجولة مدارس المنيا الجديدة الرسمية للغات، ولجنة مدرسة الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة عجوة تعليم أساسية، وقد تابع زيان أداء الطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

وأكد مدير المديرية المنيا على أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية، حيث شدد على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان. وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين من الطلاب والمعلمين.

إجازة نصف العام الدراسي

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

يذكر أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ رسميًا يوم السبت 25 يناير، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير المقبل.

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