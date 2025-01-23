الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم المنيا يتفقد انتظام اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 للفصل الدراسي الأول، قام  صابر عبد الحميد زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بزيارة ميدانية لعدد من اللجان الامتحانية اليوم الخميس، في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية.

التعليم بالمنيا تتابع سير آخر امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 
امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 

شملت الجولة مدارس المنيا الجديدة الرسمية للغات، ولجنة مدرسة الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة عجوة تعليم أساسية، وقد تابع زيان أداء الطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط. 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول 

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 
امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 

وأكد مدير المديرية المنيا على أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية، حيث شدد على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان. وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين من الطلاب والمعلمين.

إجازة نصف العام الدراسي

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 
امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 

يذكر أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ رسميًا يوم السبت 25 يناير، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية في المنيا 2024 حبس متحرش الموتوسيكل نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الشهادة الاعدادية في المنيا الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا 2025 الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024

مواد متعلقة

إصابة موظف في أوقاف المنيا بطلق ناري

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع (صور)

تعرف على موعد بدء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

مصرع شخص بحادث تصادم سيارة في المنيا

ضبط 238 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة بالمنيا

آخر التطورات عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الأول

بتكلفة تطوير تخطت 770 مليون، بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي في المنيا

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

قرارات النيابة في بلاغ إعلامي شهير ضد فرد أمن هدد نجلته

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

منوعات

المزيد

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

للعاملين في الأزهر، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة المرشحين للحج لعام 2025

أسعار سبائك الذهب، الجرام يسجل هذا السعر اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية