فيلم الحريفة 2 يحقق 459 ألف جنيه أمس

يعرض في الوقت الحالي فيلم الحريفة 2 في دور العرض السينمائي والذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة، ويأتي الجزء الثاني من الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وحقق فيلم الحريفة 2 والذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة إيرادات 459 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء.

وكان نور النبوي علق على إيرادات الفيلم بمقطع فيديو برفقة المؤلف والمنتج للحريفة، قائلا: “الله أكبر.. ضحكة فرحة وامتنان حقيقي.. وشوشة غالية قوي على قلبي من المنتج طارق الجنايني والمؤلف إياد صالح… فيلم الحريفة ٢ وصل لإيرادات تاريخية النهاردة وبقي واحد من أعلى خمس أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية”.

وتابع: “كرم كبير من ربنا. شكرًا الجمهور الحبيب، المراهنة عليك دايما كسبانة”.

وحقق فيلم الحريفة بجزأيه 1 و2 نجاحا تجاريا كبيرا في مصر ومنطقة الخليج العربي.

قصة وأبطال فيلم الحريفة 1 و2

ودارت أحداث فيلم "الحريفة 1" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيما جاء فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًّا.

وتدور قصة الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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