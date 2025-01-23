محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات ندوة «المعاملات الخاصة لمحصول القمح»

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فعاليات ندوة «المعاملات الخاصة لمحصول القمح» التي نظمتها محطة البحوث الزراعية بسخا، للتعرف على الأصناف الموصى بها في شمال الدلتا، لتحسين إنتاجية محصول القمح وتحقيق مردود اقتصادي للمزارعين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تبادل المعرفة بين الخبراء والمزارعين حول أفضل الأساليب الزراعية، لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة العوائد الاقتصادية وتعزيز سبل العيش للمزارعين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الدولة تقدم دعمًا مستمرًا للمزارعين من خلال البرامج التدريبية والإرشادية، بهدف تحسين الأداء الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات ندوة «المعاملات الخاصة لمحصول بنجر السكر»

ومؤخرا، تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات الندوة التي نظمتها محطة البحوث الزراعية بسخا، تحت عنوان «أهم المعاملات الخاصة لمحصول بنجر السكر» بهدف تحسين إنتاجية محصول بنجر السكر وتحقيق مردود اقتصادي للمزارعين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر عبدالوهاب، منسق عام الأنشطة الإرشادية بالمحافظة، والدكتور نبيل مرسي، محاضر الندوة.

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