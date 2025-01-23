الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

"أمهات مصر" يؤكد صعوبة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة

عبير أحمد مؤسس إتحاد
عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: إن امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات شهدت في يومها الأخير، صعوبة في بعض المحافظات وسهولة في محافظات أخرى.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة شهد صعوبة، والأسئلة غير مباشرة وطويلة تحتاج لوقت ويحتاج لحفظ سواء الجزء الخاص بالتاريخ أو الجغرافيا، بحسب طلاب وأولياء أمورهم.

وتابعت: نفس الأمر تكرر في امتحان الدراسات لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث ذكر أولياء أمور أن الامتحان صعب وطويل وغير مباشر وغير متوقع للطلاب، بحسب طلاب وأولياء أمورهم، قائلين: "موضوع الصورة ده صعب جدا ومش كل الأولاد هيكونوا عارفينه".

بينما أكد طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، ونفس الأمر سهولة امتحان اللغة الإنجليزية بالإسكندرية، وكذلك سهولة امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة المنيا.

اليوم، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية بمادتي الهندسة والدين

مؤسس "أمهات مصر" ترصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني

وتباينت الآراء حول امتحان مادة العلوم بمحافظة الشرقية بين المتوسط والصعب، ويحتاج لتركيز ووقت طويل وفوق مستوى الطالب المتوسط، كما ذكر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية أن امتحان الهندسة طويل وثقيل وغير مباشر.

ومن جانبها، قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: "كل التوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في امتحاناتهم، وإجازة نصف عام سعيدة".

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