الإثنين 20 يناير 2025
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أخبار مصر

مؤسس "أمهات مصر" ترصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية
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واصلت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، متابعة ورصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تابعت اليوم أخبار الامتحانات مع أولياء الأمور في ثاني أيام الامتحانات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن عددا من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اشتكوا من صعوبة اللغة الإنجليزية، واصفين الامتحان بالصعب خاصة الجزء الخاص بالبراجراف وبعض النقاط الصعبة في باقي الأسئلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأضافت عبير، أن امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تضمن أسئلة صعبة، بحسب عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدين أن الامتحان فوق مستوي الطالب المتوسط، كما أكد أولياء أمور أن امتحان الدراسات في محافظة دمياط تضمن بعض الأسئلة الصعبة.

وأشارت عبير، إلي أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس، أوضحوا أن امتحان الدراسات في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة سهله، ولكن طويل، ونفس الأمر مع امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة الغربية، حيث رسم الامتحان الفرحة علي وجوه الطلاب، وكذلك امتحان الجبر لطلاب محافظة الجيزة، جاء سهل ومباشر.

وأعرب أولياء أمور طلاب في محافظة الإسماعيلية عن سعادتهم من ما وصفوه بسهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، قائلين: "يتحل في أسرع وقت وأسئلة مباشرة"، بينما تباينت الآراء بين السهل والصعب حول امتحان مادة اللغة العربية في المنوفية وبورسعيد.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، علي أولياء الأمور والطلاب ضرورة التركيز في الامتحانات القادمة، وعدم تشتيت أبنائهم وتشجيعهم علي التفوق، متمنية التوفيق للجميع.

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