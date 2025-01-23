الخميس 23 يناير 2025
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اليوم، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية بمادتي الهندسة والدين

اليوم ختام إمتحانات
اليوم ختام إمتحانات الإعدادية بالمنوفية

يؤدي 86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينة في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

 

إجراءات رادعة لحيازة الهواتف في لجان الإعدادية بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استبعاد أي طالب يُضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه  يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.


محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم  بحرمان واستبعاد كل من يثبت بحقه أي مخالفات من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات. 

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