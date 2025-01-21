أجرى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، جولة تفقدية على معبر رفح البري ومستشفى الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام ومخازن المساعدات، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح ومستشفيي الشيخ زويد والعريش ومخازن المساعدات



بدأت الجولة التفقدية بزيارة معبر رفح البري لتفقد استعدادات المعبر، بجانب تفقد شاحنات المساعدات ومتابعة دخولها إلي قطاع غزة.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفرق العمل.



كما تفقد المحافظ المخازن اللوجستية بمدينة العريش، لمتابعة تجهيز وإعداد المساعدات تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.



وأكد المحافظ، أن هناك تخطيطا مسبقا لإدخال المساعدات إلي قطاع غزة على مستوى كافة القطاعات، وأن المحافظة استعدت لذلك جيدا.

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