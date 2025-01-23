فرحة طلاب الإعدادية بكفر الشيخ بسهولة الجبر وانتهاء الامتحانات (بث مباشر)

رصدت "فيتو" عبر بث مباشر فرحة طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الخميس آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بسهولة امتحانات مادة "الجبر" معبرين عن سعادتهم لانتهاء الامتحانات التي قد جاءت في مجملها مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط وبدون تعقيدات أو أسئلة غير مباشرة.

تعليم كفر الشيخ لم يرصد مشاكل في امتحانات الإعدادية

وقال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ كفر الشيخ إنه قد تابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة؛ لأداء الطلاب الإمتحانات، وذلك بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 66 ألفا و200 طالب وطالبة، أدوا الامتحان بالفترة الأولى مادة الدراسات الإجتماعية، والفترة الثانية مادة الحاسب الألي، ولم تتلق غرفة عمليات أي شكاوي أو لم ترصد اللجان مخالفات، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكدًا أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان، كما أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.