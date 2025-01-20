الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح سوق اليوم الواحد ببلطيم بتخفيضات تصل إلى 35%

المحافظ يفتتح السوق
المحافظ يفتتح السوق

افتتح اللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بجوار متحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، السوق الذي يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً بشكل دائم، ويشارك فيه 20 عارضًا للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات المتنوعة، مع تخفيضات تصل إلى 35%، في إطار الجهود المبذولة لزيادة المعروض من السلع بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وضمان توفر السلع بأسعار مخفضة بشكل مستدام، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

txt

محافظ كفر الشيخ يكرم عبدالرحمن سعيد لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين بالسوق حول توافر السلع والمنتجات والتخفيضات، والتي تشمل الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، بالإضافة إلى المنتجات والمشغولات اليدوية المتنوعة مثل الخوص والفخار، ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، ومنتجات المنطقة الصناعية ببلطيم، والملابس الجاهزة، والمفروشات، والأحذية، والأدوات المنزلية، وغيرها من السلع المتنوعة.

تعميم مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز محافظة كفر الشيخ

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى التوسع في افتتاح وتعميم مبادرة سوق "اليوم الواحد" لتشمل كافة مراكز المحافظة، فضلًا عن إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلطيم اليوم الواحد كفر الشيخ سلع غذائية
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

أبرزها «يا سلام يا خطيب»، النشطاء يودعون ميمي الشربيني بأشهر إفيهاته الكروية

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

وزير الاتصالات: إطلاق مكالمات الواي فاي يستهدف معالجة ضعف تغطية الشبكات التقليدية

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية