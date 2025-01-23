القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة ضابط شرطة لتركيب فاميه للسيارة فى الجيزة.

وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام قائد سيارة ملاكي "بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية" وتثبيت زجاج معتم "فاميه" حال سيره بالجيزة والزعم بكونه أحد رجال الشرطة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن السيارة ملك (أحد الأشخاص مقيم بالجيزة) وتبين وجود مخالفة "زجاج معتم" وعدم وجود مخالفة "طمس لوحات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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