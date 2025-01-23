الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

تحرير 1078 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1078 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

تحرير 1078 مخالفة الملصق الإلكتروني 

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 533 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية

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