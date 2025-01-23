حملة أمنية في باب شرق بالإسكندرية تضبط 31 ديلر مخدرات

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة باب شرق.

حملة أمنية في باب شرق بالاسكندرية تضبط 31 ديلر مخدرات

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 31 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالهم 31 متهم، وبحوزتهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، أفيون، أقراص مخدرة" – 9 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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