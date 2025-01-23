قبل استقبال الجمهور غدًا، تعرف على أسعار تذاكر معرض الكتاب 2025

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، أبوابه للجمهور غدًا الجمعة الموافق 24 يناير في تمام الساعة الـ 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار تذاكر معرض الكتاب 2025، وكيفية الحصول عليها.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 بـ 5 جنيهات للفرد.

ويمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

طريقة الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 من خلال الموقع تكون كالآتي:

الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة.

ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة.

وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها.

ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع.

وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

افتتاح معرض القاهرة للكتاب للجمهور

كما سيتم اليوم الخميس إطلاق مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً ضمن فعاليات الافتتاح.

ومن المقرر أن يتم فتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة 2025 للجمهور ابتداء من غد الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، وذلك في تمام العاشرة صباحًا.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

معرض الكتاب 2025

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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