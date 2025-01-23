عادل عصمت يوقع "في نهاية الزمان" بمعرض الكتاب 2025 في هذا الموعد

يوقع الكاتب والروائي عادل عصمت أحدث أعماله الأدبية والتي تأتي بعنوان “في نهاية الزمان” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

رواية في نهاية الزمان

وفي روايته الأحدث "في نهاية الزمان"، يأخذنا عادل عصمت في رحلة عبر الزمن، حيث تنبض الحياة في أزقة قرية صغيرة تحمل في طياتها تاريخ مصر الحديث. من خلال عيون شخصيات متنوعة، يستعرض الكاتب التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدار عقود، مشكلًا لوحة غنية بالألوان الإنسانية.

و تدور الأحداث في إطار من الصراع والأمل، حيث يتقاطع مصير الأفراد مع التاريخ الأعم. كل شخصية تمثل فصلًا من فصول الحياة، تعكس آلامها وأفراحها، وتظهر كيف تتداخل الأحلام مع الواقع. بأسلوبه السلس والواقعي، يغوص عصمت في تفاصيل يومياتهم، ليجعل القارئ يشعر بحيوية المكان وعمق العلاقات.

و تستكشف الرواية قضايا الهوية والانتماء والبحث عن الذات، وتسلط الضوء على قوة الكلمة كأداة للتغيير. في زمن تتلاشى فيه الحدود بين الواقع والخيال، تظل "في نهاية الزمان" دعوة للتأمل في جذورنا، والتفكير في المستقبل الذي نصنعه بأيدينا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا بداية من غدًا الجمعة من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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