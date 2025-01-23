الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تنمية المشروعات: دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مقدمة أولوياتنا خلال 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته خلال 2025 دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا مما يمكنها من الاستمرار والتطوير.

جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures الذي شهده باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقام بالتوقيع  هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز وهشام حلبوني الشريك الرئيسي لصندوق P1 Ventures، وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وميكائيل حجار الشريك الرئيسي بالصندوق ودعاء ياسين مدير إدارة رأس المال المخاطر بالجهاز.


وأشار رحمي إلى أن مشاركة الجهاز في صندوق P1 Ventures  تهدف لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية التي تعد سوقا واعدا نعمل على الاستفادة من إمكاناتها لصالح شباب مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن إتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يعمل حاليا على التوسع في المشاركة في الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها للمساهمة في توفير بيئة مناسبة تشجع المزيد من رواد الأعمال للانضمام لسوق العمل وبدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وخاصة المشروعات التي تعتمد على أفكار ابتكارية جديدة وتتمتع بقدرة على التصدير، مشيرا  إلى أن ذلك يتفق مع سياسة الدولة حاليا لدعم رواد الأعمال وزيادة مساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي نفس السياق، أوضح هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز، إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات هو تحقيق التكامل الاستراتيجي بين الشركات الناشئة المصرية والشركات الناشئة الأفريقية حيث أن الامتداد الطبيعي للشركات الناشئة المصرية هو التوسع في السـوق الأفريقي لذا اتجه الجهاز من خلال برنامج رأس المال المخاطر إلى الاستثمار في مديري صناديق الاستثمار المهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية لدعم التوسع الإقليمي للشركات الناشئة المصرية في افريقيا 

دعم الشركات الناشئة الأفريقية

وكذا دعم الشركات الناشئة الأفريقية الراغبة في التوسع في السوق المصري وحيث أن صندوق P1 Ventures يمثل نموذج ناجح للشراكة بين الخبراء في هذا المجال ويركز الصندوق على الاستثمار في رواد الأعمال الذين يعتمدون على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبصفة خاصة الشركات الناشئة التي تقوم بتصدير منتجاتها / خدماتها ويمثل الدولار جزء من إيراداتها مثل شركات الــ SaaS حيث أن هذه الشركات لديها قدرة عالية على التوسع في الأسواق الدولية ومن المتوقع أن يقوم الصندوق باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون جنيه مصري في الشركات الناشئة المصرية.

وقال هشام حلبوني، الشريك الرئيسي في صندوق P1 Ventures  "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، التي تعكس التزامنا المشترك بدعم رواد الأعمال في المنطقة. نحن نؤمن بأن مصر وأفريقيا تمتلكان طاقات ومواهب لا مثيل لها، وأن الموهبة موزعة عالميًا بينما رأس المال ليس كذلك. من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تقديم رأس مال ذو قيمة مضافة للشركات الناشئة، مما يمكنها من الابتكار وبناء شركات إقليمية، بل وحتى عالمية. نحن واثقون أن هذا التعاون سيكون خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد."

وأضاف ميكائيل حجار، الشريك الرئيسي الآخر في الصندوق "نحن نرى في جهاز تنمية المشروعات الشريك المثالي لنا، حيث يجمعنا توافق قوي في القيم والشغف المشترك لتمويل ودعم الشركات الناشئة.  P1 Ventures، نحن الشريك المفضل للمؤسسين الجريئين، ونتبنى نهجًا استثماريًا مغايرًا يركز على اكتشاف ودعم الفرص التي يغفل عنها الآخرون. هذه الشراكة تعزز رؤيتنا المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مشروعات قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام في مصر وأفريقيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات الشركات الناشئة رواد الاعمال الصناديق الاستثمارية

مواد متعلقة

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات

التجاري الدولي يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وزير الاستثمار: تعزيز دور المعارض لدعم المصدرين في الأسواق الأفريقية والعالمية

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية