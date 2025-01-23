غرفة الصناعات الكيماوية: مطلوب حوافز وقروض ميسرة لعمليات التجميع وإدارة المخلفات

أكدت شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة البيئة ومصنعي البلاستيك فيما يتعلق بإدارة ملف التلوث البلاستيكي، داعية إلى أخذ وجهة نظر المصنعين في هذا الملف والتقريب مابين وجهات النظر لصالح الصناعة والصناع.



دمج المصانع في الاقتصاد الرسمي

قال خالد أبو المكارم رئيس الشعبة إن هناك نحو 1680 مصنعا للبلاستيك مسجل في اتحاد الصناعات، إضافة إلى عدد آخر من المصانع الغير مسجلة والتي نسعى إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد ما بين شعبة صناعة البلاستيك والمطاط، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ووزارة البيئة، وذلك

لمراجعة وتقييم محتوى الحملة التوعوية "بدلها " التي سيتم إطلاقها خلال الشهر القادم وتهدف إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لاستخدام منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام.



حجم إنتاج البلاستيك في مصر

أضاف أن حجم إنتاج البلاستيك في مصر بلغ نحو 14.5مليار دولار ما بين 25-30% منهم هو نتاج صناعة السحب لأكياس البلاستيك، فضلا عن أنه يعمل بها نحو نصف مليون عامل بشكل مباشر، وهو مايفرض أخذ مصالح هؤلاء الصناع في الاعتبار.



وشدد على ضرورة مناقشة المخاطر المحتملة التي قد تترتب على هذه الحملة إذا لم تعكس بشكل دقيق ومتوازن الحقائق المتعلقة بهذه الصناعة، وقد تؤدي إلى توجيه رسائل سلبية للجمهور تؤثر على سمعة منتجات البلاستيك، مما قد ينعكس سلبًا على الطلب، وبالتالي على مستقبل الشركات المصنعة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

تحسين منظومة الجمع وإعادة التدوير

دعا أبو المكارم إلي إعداد ورقة عمل بالتعاون مابين "وزارة البيئة" و" اليونيدو" تستهدف وضع خطة عمل ومناقشة الآليات، لضمان أن تكون الحملة داعمة للصناعة والاستثمارات التي تم ضخها في هذه الصناعة، وأن تكون الدراسة مدعمة بالأرقام والحوافز والمزايا التي يمكن منحها للصناعة لتحسين منظومة الجمع وإعادة التدوير، وإلا تكون عائقًا أمام استمراريتها أو سببًا في إضعاف تنافسيتها بالسوق المحلي أو التصديري، مضيفا أنه بناء على هذه الدراسة ستوجه الشعبة أعضائها لكيفية التعامل مع ما سيتم طرحه من مبادرات بهذا الشأن.



أكد أبو المكارم أنه لم يعد البلاستيك عدوا للبيئة، ولم تعد هناك جزر منعزلة وإنما أصبح هناك تنسيق مشترك في محاولة للوصول إلى حل يراعي المصنعين وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.

قال أبو المكارم إن المصنعين يدركون تماما أن هذه الحملة جزء من التزام دولي إلا أنه لا يجوز أن يكون مخالف لمصالح الصناع، داعيا إلى إبراز دور إعادة التدوير في المفاوضات الخاصة بالبيئة قائلا " دعونا نسعى إلى مستهدف في إعادة التدوير وليكن 50% من المخلفات البلاستيكية خلال 2030، وأن نوفر التمويل لهذا متسائلا من يستطيع أن يحصل على قروض اليوم بأسعار فائدة تتجاوز الـ30%.

طالب م.محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة سيدبك( سيدي كرير للبتروكيماويات) بضرورة أن تأخذ الحملة في اعتبارها مصالح الصناع مقترحا تعديل شعار الحملة لـ "جمعها" بدلا من " بدلها"، قائلا إن مشكلتنا هي التجميع، فدول مثل ألمانيا والنمسا حينما تقوم بوضع تكلفة علي الكيس فهي تستثمر هذا المقابل في مواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي على البيئة بما يحد منه.



أشار إلى أنه لن يكون هذا الوضع في مصر، ولهذا فإن المطلوب هو خطة واضحة ومحددة تتضمن التوعية بكيفية رد الفارغ من أكياس البلاستيك وتجميعها بشكل سليم من المنازل، وذلك لتلاشي آثار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

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