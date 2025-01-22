الأربعاء 22 يناير 2025
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اقتصاد

اتحاد الصناعات يبحث مع المستشارين التجاريين الجدد زيادة الصادرات لأسواق أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا موسعًا بحضور مجموعة من المستشارين التجاريين المصريين المقرر استلام مهامهم بدول كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

حضر الاجتماع من المستشارين التجاريين، كل من محمد عبد المنعم عبد الفتاح منقول إلى لوساكا  محمد صلاح عبد الرحمن الخطيب منقول إلى جيبوتي، ووائل محمد حسام الدين منقول إلى دار السلام (تنزانيا)، وإيهاب محمد صلاح الدين، منقول إلى بريتوريا (جنوب أفريقيا)، وكريم حمدي أحمد عبد الله منقول إلى نيروبي( كنيا)، أحمد منجي علي منقول الى كينشاسا (الكونغو الديمقراطية)، ومحمد محمد دويدار منقول إلي لوساكا ( زامبيا).

لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية

شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، وهشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، الأستاذ محمد حامد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، محمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، غادة فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.


  استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، كلمته في الاجتماع بتوجيه الشكر لمبادرة مكتب التمثيل التجاري على تنظيم اللقاء مع القطاع الخاص، بهدف الاستماع إلى مطالبهم ومناقشة المعوقات التي تواجه المصنعين.

 

وأكد  الجبلي، إعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية من خلال مجموعة من النقاط منها دراسة الأسواق الأفريقية ومعرفة الصادرات بكل دولة ومن هم أكبر المصدرة للدولة وثقافتها مثلًا قطاع الملابس الجاهزة تختلف ثقافة الشعوب من مكان لآخر واختلاف الذوق أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة تحليل احتياجات كل سوق والتركيز على الجودة والأسعار التنافسية.


وأضاف أن الفرص التصديرية التي تأتي للشركات من التمثيل التجاري لم يتم الرد عليها مرة اخري وبالتالي تم التأكيد على التدقيق والتأكد من جدية الفرص وفتح قنوات تواصل بين الاتحادات المناظرة لاتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية في هذا الشأن.

 

وأضاف أن هناك الكثير من الفرص الضائعة مثل  المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية فلابد من توفير المعلومة  قبل الموعد بوقت كافي، مشيرا إلى أنه من المستحيل إعداد دراسات لجميع المنتجات ولكن يمكن  التركيز على بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الملابس، مواد البناء، الصناعات الهندسية، والكيماوية.


وأشار إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية للاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم لتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق. 

ودعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين لتسهيل النفاذ للأسواق وتوسيع التواجد المصري بالقارة.


وأكد  الجبلي، أن الغرف الصناعية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات، من خلال دعم المنتجين والمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها، لافتا إلى أهمية مشاركة الغرف في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الوطنية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

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