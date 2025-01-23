طالبة تعرضت لاعتداء على يد زميلتها بالزيتون: لم أتنمر على المتهمة ولا أعرفها

استمعت نيابة الطفل إلى أقوال طالبة تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميلتها في إحدى المدارس بمنطقة الزيتون، بسبب تنمرها على الأخيرة.

ونفت المجني عليها أن تكون قد تنمرت علي المتهمة بأي كلمات سلبية، مشيرة إلى أنها لا تعرفها وليس بينهما سابق كلام.

وأضافت المجني عليها انها يوم الواقعة كانت تقف رفقة زميلاتها في الشارع وكانت تقف المتهمة ورفقتها شاب، علي مقربة منهم.

وأوضحت المجني عليها ان الشاب الذي كان رفقة المتهمة قد ضايقها وزميلاتها فتوجهت إليهم لحثهم على منع ذلك التصرف فتعدوا عليها وقامت المتهمة بطعنها في وجهها بزجاجة.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.



دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.



الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.



وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.



كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.



وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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